    ¿Cuándo fue la última vez que Chivas derrotó al América en casa en un juego de Liga?

    Guadalajara tiene varios torneos sin poder festejar un triunfo sobre las Águilas en su propia cancha.

    Alonso Ramírez
    Video La última vez que Chivas le ganó al América en un partido de Liga MX


    El Clásico Nacional entre Chivas y América se disputará este sábado en el Estadio Akron, cancha de Guadalajara, mismo que tiene una mala racha ante su acérrimo rival.

    Dicha adversidad de Chivas como local ante el América ha sido letal en los últimos años, este Clausura 2026 pinta para que se termine, pero como dicen comúnmente, en el Clásico Nacional, todo puede pasar.

    ¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó en Liga MX como local al América?

    La última vez que el conjunto Rojiblanco logró sacar el triunfo ante su gente en un partido de fase regular de la Liga MX, fue en el Clausura 2017.

    En ese partido el marcador fue de 1-0 y el gol cayó desde el minuto 29 por conducto de Ángel Zaldívar por la vía penalti.

    Otros triunfos de Chivas como local ante el América

    En tantos enfrentamientos entre estos dos grandes de México, hay otros duelos que han sacado a su favor los de Guadalajara.

    Uno fue en el Guard1anes 2020, juego de Cuartos de Final Ida, Chivas ganó 1-0 al América, con un golazo de Christian ‘Chicote’ Calderón a los 80 minutos.

    Otro fue en la ronda de Octavos de final de Concacaf 2025, el juego de ida favoreció a Chivas por 1-0 sobre América, en esta ocasión el autogol de Sebastián Cáceres al 77’ le dio la victoria a los Rojiblancos.

    Video El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas
