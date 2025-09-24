La Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre Toluca y Monterrey.

Este duelo se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Toluca, conocido por su sólida trayectoria en el futbol mexicano, se enfrentará a un Monterrey que ha demostrado ser un contendiente fuerte en los últimos torneos.

Los aficionados de ambos equipos están ansiosos por ver cómo se desarrollará este encuentro, que siempre trae consigo un ambiente vibrante y lleno de pasión.

Si quieres saber dónde podrás seguir este emocionante partido por televisión, no te pierdas la información que hemos preparado para ti. ¡Sigue leyendo y descubre cómo ver el duelo entre Toluca y Monterrey en la Jornada 10 de la Liga MX!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 10

Toluca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Guadalajara en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Monterrey.

Por su parte, Monterrey, que rescató un punto ante América, llega con algunas dudas y la necesidad de mejorar su rendimiento para no dejar escapar oportunidades en la lucha por los primeros lugares.

Cuándo es el Toluca vs. Monterrey : el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Nemesio Diez.

: el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Nemesio Diez. A qué hora es el Toluca vs. Monterrey: el partido inicia en México a las 8:10PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 8:10PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Toluca vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.