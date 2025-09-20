    Guadalajara

    Chivas vs. Toluca, resultado y resumen del partido de la jornada 9 de la Liga MX

    El exjugador Rojiblanco marcó el tercer tanto, Paulinho y Jesús Gallardo hicieron los otros dos goles.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Chivas es goleado por el Toluca y Alexis Vega

    Chivas recibió a Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Akron y en el que el resultado favoreció a los Diablos Rojos por 3-0.

    En los primeros minutos hubo tres acciones de peligro en el que Raúl Rangel intervino de buena forma para evitar el gol de los Diablos Rojos, del otro lado, Efraín Álvarez tuvo una clara y la desperdició.

    Cerca de los 20 minutos de juego Alexis Vega filtró para Paulinho, el Tala salió y tras un error le quedó el balón al portugués para marcar el primero de la noche con el arco abierto.

    Cuatro jugadas más tarde, el centro desde la esquina llegó al corazón del área y ahí apareció Jesús Gallardo que remató de cabeza y dejó sin posibilidades al arquero Rojiblanco.

    Por si fuera poco, una entrada tardía del ‘Oso’ González sobre Alexis Vega fue revisada en el VAR y el árbitro central decidió expulsar al jugador del Rebaño Sagrado.

    Con la ventaja numérica y con el control del partido, Toluca volvió a pegar, en un trazo largo al espacio llegó Alexis Vega que condujo y punteó para firmar el tercer tanto sobre Chivas.

    AL 70’, un reclamo airado de parte de Bruno Méndez tras una falta sobre Paulinho no le cayó bien al silbante que de inmediato le sacó la tarjeta roja y emparejó las cosas en el terreno de juego.

    Con este resultado, Chivas se queda con ocho puntos, mientras que Toluca llegará a 19 unidades. Para la siguiente jornada, Guadalajara recibirá a Necaxa y los Diablos Rojos le harán los honores a Rayados.

