Video ¡Juegazo! Así puedes ver el Santos vs Tijuana de la Liga MX

La Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Santos y Tijuana. Este partido se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre de 2025 en el Estadio TSM Corona, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la Liguilla.

Santos, conocido por su estilo ofensivo, se enfrentará a un Tijuana que ha mostrado un rendimiento sólido en la temporada, lo que promete un duelo lleno de acción y sorpresas.

Históricamente, Santos ha sido un competidor fuerte en la Liga MX, mientras que Tijuana ha demostrado ser un rival difícil de superar. Con ambos equipos en busca de la victoria, los aficionados no querrán perderse este emocionante partido.

Si quieres saber dónde podrás ver este enfrentamiento por televisión, ¡sigue leyendo para obtener toda la información necesaria!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. TIJUANA DE LA JORNADA 10

Santos llega al partido con la necesidad de redimirse tras ser goleado por Atlético de San Luis, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar en casa.

Por otro lado, Tijuana se presenta en alza tras haberse impuesto a León, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla.

Cuándo es el Santos vs. Tijuana : el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el TSM Corona.

: el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Tijuana: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Tijuana: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.