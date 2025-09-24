La Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y promete un emocionante enfrentamiento entre Cruz Azul y Querétaro. Este partido se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, un escenario que ha sido testigo de grandes momentos en la historia del futbol mexicano.

Ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la Liguilla, lo que añade un extra de emoción a este duelo.

Históricamente, Cruz Azul ha sido uno de los clubes más destacados de la Liga MX, con múltiples campeonatos en su haber, mientras que Querétaro ha tenido sus momentos de gloria, buscando consolidarse en la parte alta de la tabla.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 10

Cruz Azul llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a FC Juárez en su último encuentro, lo que les da confianza y los motiva a seguir en la lucha por los primeros lugares. Por su parte, Querétaro también se presenta en un buen momento, habiendo superado a Pachuca, lo que les permite afrontar este duelo con optimismo y la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Querétaro : el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario.

: el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario. A qué hora es el Cruz Azul vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 6:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 6:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.