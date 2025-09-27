    Pachuca

    Horario y dónde ver Pachuca vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Pachuca vs. Atlético de San Luis, Jornada 11

    La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre Pachuca y Atlético de San Luis.

    Este duelo se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Hidalgo, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. A lo largo de la historia, Pachuca ha sido un club destacado en el futbol mexicano, mientras que Atlético de San Luis ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años, lo que añade un toque de intriga a este encuentro.

    Los aficionados no querrán perderse este emocionante partido y es fundamental saber dónde verlo por televisión. Con la pasión que caracteriza a la Liga MX, el choque entre Pachuca y Atlético de San Luis seguramente ofrecerá un espectáculo lleno de acción y sorpresas.

    Si quieres descubrir cómo seguir este partido en vivo, ¡sigue leyendo para conocer los detalles de la transmisión!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 11

    Pachuca llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Puebla, lo que ha generado dudas en su rendimiento, mientras que Atlético de San Luis se presenta con derrota ante el América a cuestas y busca retomar el triunfo para consolidar su confianza.

    • Cuándo es el Pachuca vs. Atlético de San Luis: el juego es el sábado, 27 de septiembre de 2025 en el Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs. Atlético de San Luis: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pachuca vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en Estados Unidos velo por ViX.

    • Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

