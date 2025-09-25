Video Resumen | América resuelve el partido en San Luis con genialidad de Zendejas

América consiguió un triunfo a base de puro drama y empuje en su visita al Atlético de San Luis en la Jornada 10, dentro de la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Marcador de 1-0 a favor de las Águilas que les resultará también reconfortante ante la inminencia del Clásico Capitalino ante Pumas de este fin de semana: momento inmejorable para adquirir confianza.

Aunque no todo fueron buenas noticias para el América: el 'Búfalo' Aguirre se fue con el globo ocular inflamado en el primer tiempo tras un fuerte golpe sin intención del portero Andrés Sánchez a la hora de intentar interceptar una pelota. El golpazo fue evidente, aunque se está a la espera de conocer resultados de una tomografía.

André Jardine sorprendió con una dosificación con elementos muy importantes como Fidalgo o Saint-Maximin, incluso el propio Zendejas quien entró en lugar del 'Búfalo' Aguirre.

Y sería el propio Zendejas quien anotaría el único gol del partido, ya cerca del final, tras una conducción y recorte en el área para que las Águilas se lleven los tres puntos.

Atlético de San Luis fue valiente, ordenado en defensa, pero continúa escaso como local. Ahora, todo parece indicar que las Águilas llegan con confianza, salvo sus lesionados, para enfrentar a Pumas en el Clásico Capitalino de este sábado.