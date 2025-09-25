    liga mx

    La Jornada 10 ha sido la de más goles en lo que va de la Liga MX Apertura 2025

    Tras la goleada del Toluca ante Monterrey, la Fecha 10 es la de mayor cantidad de anotaciones en lo que va del torneo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | Escandalosa goleada de Toluca a Rayados con 'hat-trick' de Paulinho

    La Jornada 10 del Apertura 2025 es la más alta en cuanto a cuota de goles con 32 anotaciones, le siguen la Fecha 2 y la Fecha 3 con 31 cada una, además de las Jornadas 5 y 6 con 30 tantos, de acuerdo a los registros de la Liga MX.

    También esta última jornada tuvo el encuentro con más goles en el torneo con ocho tantos, los cuales se marcaron entre Toluca y Rayados (6-2). Previamente Chivas vs. Atlético de San Luis y Toluca vs. Tigres lo habían hecho en la Jornada 3, cada uno con siete tantos.

    Los Diablos Rojos que dirige el técnico argentino Antonio Mohamed es el equipo con la mejor ofensiva con un total de 28 anotaciones. Tras 10 fechas disputadas en el certamen, se han marcado 275 goles en 90 partidos, con un promedio de 3.05 goles por encuentro.

    Solamente el Apertura 2015 superó esta cifra, pues también en la Fecha 10 tenía 282 goles, un promedio de 3.1 tantos por juego; es decir, que entre el Apertura 2015 y el Apertura 2025, hay siete goles de diferencia.

    La Liga MX continuará su actividad en la Jornada 11 del Apertura 2025, que tendrá inicio el viernes 26 de septiembre del 2025, Fecha en la que destaca el encuentro entre América y Pumas.

