Video Resumen | Escandalosa goleada de Toluca a Rayados con 'hat-trick' de Paulinho

La Jornada 10 del Apertura 2025 es la más alta en cuanto a cuota de goles con 32 anotaciones, le siguen la Fecha 2 y la Fecha 3 con 31 cada una, además de las Jornadas 5 y 6 con 30 tantos, de acuerdo a los registros de la Liga MX.

También esta última jornada tuvo el encuentro con más goles en el torneo con ocho tantos, los cuales se marcaron entre Toluca y Rayados (6-2). Previamente Chivas vs. Atlético de San Luis y Toluca vs. Tigres lo habían hecho en la Jornada 3, cada uno con siete tantos.

Los Diablos Rojos que dirige el técnico argentino Antonio Mohamed es el equipo con la mejor ofensiva con un total de 28 anotaciones. Tras 10 fechas disputadas en el certamen, se han marcado 275 goles en 90 partidos, con un promedio de 3.05 goles por encuentro.

Solamente el Apertura 2015 superó esta cifra, pues también en la Fecha 10 tenía 282 goles, un promedio de 3.1 tantos por juego; es decir, que entre el Apertura 2015 y el Apertura 2025, hay siete goles de diferencia.