Leonel López es llevado al hospital en ambulancia tras dura entrada de Javier Güémez

"No vamos a priorizar, porque así estamos jugando, los jugadores que no jugaron hoy fue porque tenían sobrecargas musculares, estaban cansados y no los quise arriesgar, el caso de Talavera, Mozo, Rogerio, Meritao, venían con una carga importante, con dolores en diferentes partes, no me pareció arriesgarlo si no estaban al 100 físicamente, confío en la gente que entró, no lo hizo mal, acá perdemos entre todos, priorizar nada, vamos a Chivas a ir a ganar porque no nos podemos quedar fuera de la Liguilla", sentenció.