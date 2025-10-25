El estadio Nou Camp será el escenario de la Jornada 15 de la Liga MX, en la que se medirán León y Pumas. En la tabla, León se encuentra en la posición 16 con 12 puntos; ha conseguido tres victorias en la temporada.

La situación se ha complicado para el equipo local tras una reciente derrota. Por otro lado, Pumas ocupa la posición 12, con 14 puntos, también cuenta con tres victorias, aunque llega a este partido tras perder en su último encuentro en su visita al Atlas.

Ambos equipos buscan mejorar su rendimiento, la diferencia de puntos es mínima, lo que eleva la competitividad del partido. La situación actual de León y Pumas promete un partido atractivo en el que cada punto es crucial. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. PUMAS DE LA JORNADA 15

León llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Pumas también sufrió una derrota frente a Atlético de San Luis, lo que los deja con ganas de redimirse y buscar una reacción que les permita recuperar la confianza.

Cuándo es el León vs. Pumas: el juego es el sábado 25 de octubre de 2025 en el Nou Camp.

A qué hora es el León vs. Pumas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el León vs. Pumas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.