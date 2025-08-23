León vs. Pachuca: Horario y dónde ver partido Jornada 6 Liga MX

León recibe a Pachuca como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 y aquí te decimos cuándo, a qué hora y por dónde ver el partido EN VIVO.

La Fiera finalmente supo lo que es ganar en el torneo tras dos descalabros al hilo y quiere aprovechar su localía en la sexta fecha para enracharse y de paso aprovechar el bajón anímico de Pachuca.

Los Tuzos vienen de perder su invicto de cuatro partidos y, aunque siguen siendo líderes hasta el momento, una derrota más los podría relegar ante la apretada competencia que hay en los primeros lugares de la tabla.

LEÓN VS. PACHUCA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO JORNADA 6 LIGA MX

León vs. Pachuca

Sábado 23 de agosto

MX: 5pm centro

EEUU: 7pm ET y 4pm Pacífico

MX: Tubi

EEUU: ViX