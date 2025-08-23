    León

    León vs. Pachuca: Horario y dónde ver partido Jornada 6 Liga MX

    La Fiera busca su segunda victoria ante unos Tuzos que perdieron el invicto la fecha pasada.

    Por:
    Juan Regis.
    Video León busca aprovecharse de Pachuca en la Jornada 6

    León recibe a Pachuca como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 y aquí te decimos cuándo, a qué hora y por dónde ver el partido EN VIVO.

    La Fiera finalmente supo lo que es ganar en el torneo tras dos descalabros al hilo y quiere aprovechar su localía en la sexta fecha para enracharse y de paso aprovechar el bajón anímico de Pachuca.

    Los Tuzos vienen de perder su invicto de cuatro partidos y, aunque siguen siendo líderes hasta el momento, una derrota más los podría relegar ante la apretada competencia que hay en los primeros lugares de la tabla.

    LEÓN VS. PACHUCA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO JORNADA 6 LIGA MX

    León vs. Pachuca
    Sábado 23 de agosto
    MX: 5pm centro
    EEUU: 7pm ET y 4pm Pacífico
    MX: Tubi
    EEUU: ViX


