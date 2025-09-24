Video ¿Cómo te atreves a cobrarlo así James? Golazo del colombiano para el 1-0

James Rodríguez volvió a brillar con el León con un gol y una asistencia, sin embargo, los Esmeraldas no pudieron mantener la ventaja e igualaron en casa 2-2 con Mazatlán en partido de la jornada 10 del Apertura 2025.

El conjunto de León buscaba recomponer el camino luego de la goleada sufrida la jornada pasada y ante los Cañoneros parecía que podrían levantar.

El partido comenzó lento y fue al minuto 30 cuando James Rodríguez dio su primer aviso con un disparo al travesaño, p ero fue al 45+2 cuando rompió el empate con gol desde el punto penal.

Y justo antes de que el árbitro pitara el final de la primera parte, el colombiano se lució con un pase de gol para que Ismael Díaz anotara el 2-0 de los Esmeraldas.

Para la segunda parte, León buscó ampliar la ventaja, aunque se vieron sorprendidos por el conjunto de Mazatlán. Al minuto 61, Anderson Duarte acercó a los visitantes con un cabezazo que no pudo atajar el portero rival.

Y cuatro minutos después Duarte volvió a decir presente para poner el 2-2 ante la sorpresa del León.

En los últimos minutos ambos equipos buscaron el gol del triunfo, pero fue Mazatlán el que estuvo más cerca, sin embargo, el marcador ya no se movió.

Con el empate el León se quedó en la décima posición con 12 puntos, por su parte, los Cañoneros están en el lugar 14 con ocho unidades.