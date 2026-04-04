    Liga MX

    León derrota en casa al Atlas en la Jornada 13 de la Liga MX

    El cuadro esmeralda se impone en casa a los Rojinegros y se acerca a los puestos de Liguilla en la recta final de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
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    En encuentro de la cabalística Jornada 13 del Clausura 2026, el León se impuso en el Nou Camp 2-0 al Atlas y se acercó a los puestos de Liguilla e n lo que será la recta Final de la Liga MX, ya con solamente cuatro partidos por jugar.

    Tras un inicio dominante, a los 13 minutos, tras una descolgada por derecha, donde Iván Moreno metió el trazo preciso al área, para que Diber Cambindo recibiera solo la de gajos, jalara el gatillo y pusiera el 1-0 a favor del León.

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    Parecía que pronto llegaría la respuesta, sin embargo, antes del descanso los rojinegros se complicaron más la vida, en una jugada que no lucía de mucho peligro, pero en la que Jorge Rodríguez se barrió duramente y por atrás sobre Juan Pablo Domínguez y se llevó la roja directa.

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    El cerrojazo final llegó al 92 en una llegada por banda izquierda, en la que Ismael Díaz De León puso el pase filtrado para Daniel Arcila, quien se metió al área, sacó el fogonazo y mandó a la red la redonda para poner el 2-0 definitivo.

    Con este marcador el León llegó a 16 unidades, se colocó en el puesto 10 de la tabla a solamente un punto del octavo lugar y la próxima semana se medirá de visita al Puebla en busca de una nueva victoria.

    Por su parte, Atlas se quedó con 18 puntos, puso en riesgo su sexto lugar y jugará un encuenetro crucial en la fecha 14 en casa ante los Rayados de Monterrey que buscarán hacer milagros en los últimos cuatro partidos del certamen.

    Las acciones del León vs. Atlas

    Roja para Atlas
    Dura barrida de Jorge Rodríguez sobre Juan Pablo Domínguez y se lleva la roja directa.

    Gol del León
    A los 13 minutos, tras una descolgada por derecha, Iván Moreno metió el trazo preciso al área, donde Diber Cambindo recibió solo la de gajos, jaló el gatillo y puso el 1-0 a favor del León.

    Dura falta de Atlas
    Rodrigo Schlegel alza demasiado el zapato e impacta fuertemente a Barreiro

    Inicia el partido
    El silbabte determina el inicio del encuentro de la Jornada 13 de la Liga MX entre León y Atlas.

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