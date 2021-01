León recupera tres hombres y gana en amistoso

Sin embargo, más allá del resultado, resaltan los regresos de Fernando Navarro, Ángel Mena y Yairo Moreno , quienes no habían tenido actividad en la campaña actual debido a diferentes lesiones.

“Es complicado porqué no estás con tus compañeros, no trabajas a la par, en los partidos no puedes ayudar tampoco así que es un poco fastidioso los momentos que se viven pero bueno ya estamos de regreso y estoy motivado con lo que viene. Queremos hacer un gran torneo, empezar a ganar, que es lo que deseamos todos, y esperemos que este próximo partido poder hacerlo y así poder empezar a sumar de tres”, dijo Ángel Mena.