Leo Suárez afirma que América no se relajará ni cuidará jugadores ante Juárez

"Me sirvió mucho el paso por Santos para recuperar la confianza que había perdido en mí, me vino muy bien, como siempre lo digo, siempre voy a estar agradecido con Santos por como me acogieron, me trataron y siento que fue la confianza que necesitaba y nada, ahora ya estoy más grande, conozco más el futbol mexicano y estoy disfrutando mucho, estoy muy feliz acá.