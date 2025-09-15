Keylor Navas revela su 'gusto culposo' de México en pleno 15 de septiembre

Video ¡Keylor Navas celebrará el 15 de septiembre con taquitos y mucha salsa!

Keylor Navas felicitó a la afición mexicana por el 15 de septiembre y aprovechó la fecha para publicar un video en sus redes sociales donde confesó su amor por la gastronomía de México, especialmente los tacos.

Incluso, el portero costarricense de Pumas dijo que ya se siente un mexicano más en una plática en su canal de Youtube que tuvo con su compañero Pablo Bennevendo y Rodrigo Celorio, reportero de TUDN.

“Ya me siento mexicano con los taquitos y el chile”, mencionó Navas para después ser cuestionado por su taco favorito. “De momento los de pastor, son muy buenos, con chilito, limón y todo”, respondió el tico.

Luego, Keylor Navas sorprendió al revelar su gusto por el picante: “Yo llego a un restaurante, a uno le ponen las salsitas, ponen de menos a más, conmigo es al revés, de más a menos”.

El costarricense agregó que en sus tiempos libres procura conocer varios lugares de México, así como sus costumbres y tradiciones.

Desde que se hizo oficial su llegada a la Liga MX en julio pasado, Keylor Navas ha disputado ocho partidos con Pumas, seis del Apertura 2025 y dos de Leagues Cup

Navas fue titular en la victoria de Pumas en su visita a Mazatlán por 1-4, partido correspondiente la Jornada 8 que se disputó el pasado viernes.