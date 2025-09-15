    Pumas UNAM

    Keylor Navas revela su 'gusto culposo' de México en pleno 15 de septiembre

    El portero costarricense de Pumas dijo que ya se siente un mexicano más por esta razón.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Keylor Navas celebrará el 15 de septiembre con taquitos y mucha salsa!

    Keylor Navas felicitó a la afición mexicana por el 15 de septiembre y aprovechó la fecha para publicar un video en sus redes sociales donde confesó su amor por la gastronomía de México, especialmente los tacos.

    Incluso, el portero costarricense de Pumas dijo que ya se siente un mexicano más en una plática en su canal de Youtube que tuvo con su compañero Pablo Bennevendo y Rodrigo Celorio, reportero de TUDN.

    PUBLICIDAD

    “Ya me siento mexicano con los taquitos y el chile”, mencionó Navas para después ser cuestionado por su taco favorito. “De momento los de pastor, son muy buenos, con chilito, limón y todo”, respondió el tico.

    Luego, Keylor Navas sorprendió al revelar su gusto por el picante: “Yo llego a un restaurante, a uno le ponen las salsitas, ponen de menos a más, conmigo es al revés, de más a menos”.

    El costarricense agregó que en sus tiempos libres procura conocer varios lugares de México, así como sus costumbres y tradiciones.

    Desde que se hizo oficial su llegada a la Liga MX en julio pasado, Keylor Navas ha disputado ocho partidos con Pumas, seis del Apertura 2025 y dos de Leagues Cup

    Navas fue titular en la victoria de Pumas en su visita a Mazatlán por 1-4, partido correspondiente la Jornada 8 que se disputó el pasado viernes.

    Video Pumas busca a ‘héroe’ aficionado tras explosión de pipa en México

    Más sobre Pumas UNAM

    2 min
    Pumas golea a domicilio a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX

    Pumas golea a domicilio a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX

    1:20
    ¡Bienvenido a Pumas! Alan Medina saca zapatazo increíble para el 3-1 en Mazatlán

    ¡Bienvenido a Pumas! Alan Medina saca zapatazo increíble para el 3-1 en Mazatlán

    6:00
    Resumen | Con un doblete de Memo Martínez, Pumas se impuso con claridad sobre Mazatlán

    Resumen | Con un doblete de Memo Martínez, Pumas se impuso con claridad sobre Mazatlán

    1:30
    ¡Ya es factor! Keylor Navas se rifa atajada de locura que salva a Pumas del empate

    ¡Ya es factor! Keylor Navas se rifa atajada de locura que salva a Pumas del empate

    1:38
    ¡El VAR salva a Esquivel! Entrada temeraria sobre Carrasquilla y echan para atrás la roja

    ¡El VAR salva a Esquivel! Entrada temeraria sobre Carrasquilla y echan para atrás la roja

    Relacionados:
    Pumas UNAMKeylor Navas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD