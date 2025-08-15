Keylor Navas provoca que Pumas baje 100 kilos en la Liga MX

Video ¿Por qué Pumas bajó 100 kilos en los últimos días? Todo tiene que ver con Keylor

Keylor Navas, portero de Pumas, ayudó a que el conjunto universitario 'perdiera 100 kilos', según reveló el director técnico Efraín Juárez en entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN.

Efraín Juárez destacó que uno de los orgullos que tiene en Pumas es el hecho de que puso en forma al plantel universitario y la formación física que tuvo Keylor Navas en Europa, y hasta la de Aaron Ramsey, ayudó a que en los felinos se eliminara grasa en el plantel, literalmente.

"Hoy te puedo decir que una de las cosas que más orgulloso me deja es que el equipo tiene 100 kg menos, cuando llegué hice lista, no solo peso, sino 100 kg de grasa, ¿sabes cargar cuatro kilos de grasa? Empezando por mí, lo que hice, y quien animó dentro de ese vestidor es un tipo llamado Keylor Navas, quien entrenó con lo mejor, con Cristiano, Mbappé, Neymar. Ramsey lo decía también, y eso se permea en el vestidor", dijo Juárez, quien además destacó la labor y experiencia del portero costarricense y del astro galés.

"Hemos estado de acuerdo mi directiva y yo para encabezar esta situación que considero no solo yo, sino de la dirección deportiva, era necesario, no es un tema que yo vine aquí y ya, no, de acuerdo a Pumas, lo que necesitamos, experiencia, calidad, el mejor portero de este continente, Keylor Navas, lo trajimos, un tipo de 400 partidos de Premier League, lo trajimos, no solo en la cancha, sino ¿cómo carajos entrenan, cómen, duermen?", Efraín agregó.

Por último, Efraín Juárez sostuvo que esta tendencia la hace no solo pensando en conseguir resultados, sino en que el conjunto universitario tenga armas incluso a futuro y cuando él no esté como timonel de los universitarios.