Video El berrinche de Mier que pocos vieron vs. América

El compromiso entre Cruz Azul y América en Ciudad Universidad arrancó bien con constantes llegadas a las porterías, en una noche ideal para jugar futbol. La gente respondió con una buena entrada.

Corría el minuto 32 en CU cuando en una descolgada de las Águilas, el futbolista de Cruz Azul Jorge Sánchez se equivocó, situación que aprovechó Brian Rodríguez para fusilar al guardameta Andrés Gudiño y abrir el marcador a favor de los de Coapa.

Minutos después, Jorge Sánchez también se equivocó en un pase al arquero, por lo que el ‘Toro’ Fernández sacó ventaja para empatar el partido a un gol.

Los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta fueron enviados a la banca por decisión técnica, tras presentarse tarde a la concentración de Cruz Azul, apenas este viernes.