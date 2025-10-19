    Futbol

    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    El error de Jorge Sánchez en el gol de Brian Rodríguez provoca molestia en el portero colombiano, quien fue enviado a la banca, tras una indisciplina.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video El berrinche de Mier que pocos vieron vs. América

    El compromiso entre Cruz Azul y América en Ciudad Universidad arrancó bien con constantes llegadas a las porterías, en una noche ideal para jugar futbol. La gente respondió con una buena entrada.

    Corría el minuto 32 en CU cuando en una descolgada de las Águilas, el futbolista de Cruz Azul Jorge Sánchez se equivocó, situación que aprovechó Brian Rodríguez para fusilar al guardameta Andrés Gudiño y abrir el marcador a favor de los de Coapa.

    PUBLICIDAD

    Minutos después, Jorge Sánchez también se equivocó en un pase al arquero, por lo que el ‘Toro’ Fernández sacó ventaja para empatar el partido a un gol.

    Los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta fueron enviados a la banca por decisión técnica, tras presentarse tarde a la concentración de Cruz Azul, apenas este viernes.

    El técnico Nicolás Larcamón y la directiva celeste tomaron la decisión por esta indisciplina.

    Más sobre Futbol

    1 min
    Cruz Azul vs. América: El saldo negativo de Larcamón ante las Águilas

    Cruz Azul vs. América: El saldo negativo de Larcamón ante las Águilas

    2 min
    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    1 min
    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?
    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?
    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?

    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?

    Liga MX
    12 fotos
    1 min
    De Omar 'N' al 'Cabrito' Arellano: Escándalos sexuales de futbolistas

    De Omar 'N' al 'Cabrito' Arellano: Escándalos sexuales de futbolistas

    Relacionados:
    FutbolKevin MierCruz AzulAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD