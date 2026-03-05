América Joao Pedro confiesa si le gustaría jugar en el América en el futuro El delantero del San Luis habla de las ofertas que recibió y sobre si le gustaría jugar en un equipo grande como son las Águilas.

Video Joao Pedro asegura que sería un honor jugar en América

Con un paso firme dentro del futbol mexicano, con un campeonato de goleo ganado el torneo pasado y actual líder en el Clausura 2026, Joao Pedro confesó las razones de quedarse en el San Luis a pesar de las ofertas, su postura sobre un posible fichaje del América e, incluso, habló de su rivales en el tema de los máximos romperredes.

PUBLICIDAD

Durante el programa de Línea de 4 en TUDN, al ser cuestionado por Mauricio Ymay de si le gustaría jugar para el América, Joao Pedro fue claro al referirse a pertenecer a un equipo de los llamados grandes.

"Difícil decir, América es un equipo enorme, es de la grandeza, como dije de Cruz azul y todos los grandes, sería un honor obviamente, un campeonato diferente, jugar en un equipo grande, ya lo viví hace dos temporadas jugando en Gremio, jugar para ganar el campeonato es diferente, no me atrevo tampoco a imaginar, pero obvio que sería una cosa buena para cualquier jugador".

Bajo el mismo renglón, Carlos Reinoso insistió sobre si el América podría ser su próximo destino, a lo que el artillero lo tomó como un honor, aunque también dejó claro de sus sentimientos hacia su actual equipo, el Atlético de San Luis.

"Sí, obvio, conoces mejor que yo la historia del América, creo que si se lo preguntas a cualquier jugador la respuesta es siempre la misma, sería un honor jugar con un equipo grande, como ya lo he dicho antes, no me imagino porque una cosa que no sería tampoco justo, porque me encuentro bien acá y eso me hace que dentro de la cancha pueda hacer algo diferente".

LAS OFERTAS DE JOAO PEDRO

En entrevista exclusiva para Línea de 4 en TUDN, el artillero reveló las ofertas que recibió para este torneo y las razones que lo orillaron a quedarse en el San Luis.

"Sí, llegaron algunas ofertas, una de Italia, se habló un poco con el Cruz Azul, claro que para mi es un honor a una respuesta de que estoy haciendo algo bueno, pero nunca escondí que me encuentro muy bien acá, claro que sería muy lindo jugar para un equipo grande, para ganar el campeonato, pero en el futbol pasa de todo, no se concretó y quedarme en San Luis fue una cosa muy buena"

PUBLICIDAD

JOAO PEDRO HALAGA A SUS COMPETIDORES

Sobre la ardua competencia que tiene en el tema de goleo, Joao Pedro no tuvo más que palabras de admiración hacia Paulinho y Armando González, aunque también marcó la diferencia que existe entre él y ellos.