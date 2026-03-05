    Guadalajara

    Chivas: Luis Romo puede estar cerca de un mes de baja por lesión

    El capitán del Rebaño Sagrado podría quedar fuera de las canchas un largo periodo en el Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Luis Romo se resiente de su lesión en el Chivas ante Toluca y no estaría ante Atlas

    Más sobre Liga MX

    Nico Sánchez adelanta la forma en que Monterrey debe encarar el Clásico Regio
    2 mins

    Nico Sánchez adelanta la forma en que Monterrey debe encarar el Clásico Regio

    Liga MX
    Toluca premiará a fan que fue bañado en cerveza por afición de Pumas
    1:16

    Toluca premiará a fan que fue bañado en cerveza por afición de Pumas

    Liga MX
    Antecedentes del Atlas vs. Chivas previo al Clásico Tapatio del Clausura 2026
    1:15

    Antecedentes del Atlas vs. Chivas previo al Clásico Tapatio del Clausura 2026

    Liga MX
    André Jardine habla de las lesiones en el América y que le obligan a hacer movimientos en su alineación
    1:36

    André Jardine habla de las lesiones en el América y que le obligan a hacer movimientos en su alineación

    Liga MX
    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en Clásicos
    1:43

    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en Clásicos

    Liga MX
    Alejandro Irarragorri confirma que venta de Atlas está avanzada
    1:22

    Alejandro Irarragorri confirma que venta de Atlas está avanzada

    Liga MX
    Aficionados de Pumas bañan con cerveza a seguidores de Toluca
    1:15

    Aficionados de Pumas bañan con cerveza a seguidores de Toluca

    Liga MX
    ¡Deja vu! Robert Morales hace un ‘Toro’ Fernández
    1:35

    ¡Deja vu! Robert Morales hace un ‘Toro’ Fernández

    Liga MX
    Toluca queda como único invicto de la Liga MX tras vencer a Pumas
    2 mins

    Toluca queda como único invicto de la Liga MX tras vencer a Pumas

    Liga MX
    Nico Sánchez convive con la afición del Monterrey tras ser nombrado director técnico
    1 mins

    Nico Sánchez convive con la afición del Monterrey tras ser nombrado director técnico

    Liga MX


    Chivas sufrió ante Toluca la baja de su capitán Luis Romo, una vez más por lesión, aunque hasta este momento, la directiva del Rebaño o el club no han informado cuál es el nuevo estado de salud de este hombre pilar de la defensa rojiblanca o cuál es el grado de esta nueva lesión.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, de acuerdo a información del reportero de TUDN, Erick López, el central está descartado para el compromiso ante los rojinegros del Atlas este fin de semana en el Clásico Tapatío y probablemente estaría una vez más de baja entre dos y tres semanas.

    Aparentemente la lesión no es tan grave, pero sí es una recaída importante la que ha sufrido Luis Romo, que lo podría dejar de nuevo fuera de las canchas, sin actividad, hasta después del duelo ante Rayados de Monterrey.

    Al Guadalajara no le ha ido bien con el tema de las lesiones de Luis Romo, estas recaídas que ha sufrido y que le impiden estar este fin de semana en un partido otra vez importante, trascendental, como lo es el compromiso ante los rojinegros del Atlas.

    Por el momento, para saber más detalles del grado de esta nueva lesión de Luis Romo habrá que esperar la parte oficial del club, la información del cuerpo médico de la institución rojiblanca, que no ha sido revelado.

    Relacionados:
    GuadalajaraAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX