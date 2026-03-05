Guadalajara Chivas: Luis Romo puede estar cerca de un mes de baja por lesión El capitán del Rebaño Sagrado podría quedar fuera de las canchas un largo periodo en el Clausura 2026.

Video Luis Romo se resiente de su lesión en el Chivas ante Toluca y no estaría ante Atlas



Chivas sufrió ante Toluca la baja de su capitán Luis Romo, una vez más por lesión, aunque hasta este momento, la directiva del Rebaño o el club no han informado cuál es el nuevo estado de salud de este hombre pilar de la defensa rojiblanca o cuál es el grado de esta nueva lesión.

Sin embargo, de acuerdo a información del reportero de TUDN, Erick López, el central está descartado para el compromiso ante los rojinegros del Atlas este fin de semana en el Clásico Tapatío y probablemente estaría una vez más de baja entre dos y tres semanas.

Aparentemente la lesión no es tan grave, pero sí es una recaída importante la que ha sufrido Luis Romo, que lo podría dejar de nuevo fuera de las canchas, sin actividad, hasta después del duelo ante Rayados de Monterrey.

Al Guadalajara no le ha ido bien con el tema de las lesiones de Luis Romo, estas recaídas que ha sufrido y que le impiden estar este fin de semana en un partido otra vez importante, trascendental, como lo es el compromiso ante los rojinegros del Atlas.