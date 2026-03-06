Guadalajara Amaury Vergara confiesa que hubo presión para que vendiera a Chivas El actual presidente del Rebaño Sagrado acepta que no ha sido fácil conservar al equipo y sacarlo adelante.

Video Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas



Para el actual presidente de las Chivas, Amaury Vergara, mantener al equipo en los primeros planos, en especial los primeros años de su gestión, fueron muy complicados por la falta de apoyo.

"Los primeros años fueron muy difíciles, porque desafortunadamente había gente que que no nos estaba apoyando, que no nos estaba ayudando, hablo de la parte positiva, pero también de la parte retadora en donde tuvimos que enfrentar muchas cosas muy difíciles de gente que pensaba que que no íbamos a poder".

En entrevista para Forbes, el directivo incluso confesó que hubo personajes que presionaron al máximo en busca de que lo obligaran a rendirse, vender al equipo y comprarle a las Chivas.

"Con Chivas que íbamos a claudicar, que íbamos a rendirnos y que muy posiblemente, con presión y con actos negativos, íbamos a vender Chivas, hubo un tiempo en donde ciertos personajes pensaron que bajo presión íbamos a doblarnos, íbamos a vender y se iban a hacer de Chivas".

Con todo el esfuerzo que ha hecho por llevar a Chivas, Amaury Vergara deja claro que el cuadro rojiblanco es el más querido del futbol mexicano, pero que no cualquiera tiene la capacidad para dirigirlo.

"Chivas desde mi punto de vista, es el club más querido de México, aunque mucha gente no lo quiere aceptar y a mucha gente le encantaría pensar que pudiera dirigir a Chivas y fue un momento de coyuntura, un momento difícil en donde tuvimos que perseverar y resistir los embates de muchos lados".

Finalmente, consideró que incluso dirigir al Rebaño Sagrado lo ha cambiado como persona y que ahora es otro respecto al que recibió a los rojiblancos.