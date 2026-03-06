    Pumas UNAM

    Pedro Vite habla de las razones y sueños que lo unen a Pumas

    El mediocampista del cuadro del Pedregal afirma que son detalles los que les faltan para alcanzar su nivel óptimo en la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Pedro Vite confiesa las razones y los sueños que lo mantienen ligado a Pumas

    Convertido en titular indiscutible, Pedro Vite habla de sus impresiones y sentir hacia los Pumas, donde solo busca mantenerlo en los primeros planos debido al arropo que ha sentido en el equipo.

    " Pumas, en lo personal, te hace sentir que estás representando a un equipo que lo tienes que llevar a lo más alto y estamos en camino para eso, sé que vamos a llegar ahí".

    Para el mediocampista auriazul la confianza que existe entre compañeros va a lograr el objetivo que tienen trazado desde el inicio de cada temporada, levantar el título de la Liga MX.

    "Lo que quiero hacer aquí es ser campeón, siempre haré todo lo posible o que esté en mis manos, somos un equipo, si el grupo está bien, si mis compañeros se sienten seguros y confío mucho en lo que tenemos".

    Sobre la afición, Pedro Vite no reparó en agradecimientos por el apoyo que recibe el equipo partido a partido, mismo que les hace dejar por un lado la presión que existe.

    "Me han hecho sentir en casa, cada vez que voy al estadio me motivo más por la hinchada, no siento la presión, sé que voy a lograr grandes cosas aquí.

    Desde el punto de vista del jugador ecuatoriano, Pumas está muy cerca de alcanzar su mejor versión, por lo que se muestra seguro de que el equipo está para grandes cosas.

    "Cuando demos ese paso de calidad que nos está faltando un poquito más, sé que Pumas está para grandes cosas.

    Finalmente, Pedro Vite habló de dos de sus más grandes sueños a su temprana edad, levantar el título con el cuadro universitario y acompañar a su selección al Mundial de 2026.

    Mi sueño es salir campeón aquí, tengo el sueño de ir al Mundial y hacer el mejor Mundial con Ecuador, espero que mientras tenga salud pueda cumplir mis sueños.

    Relacionados:
