    Futbol

    Katia Itzel García, nominada a la Mejor Árbitra del Mundo

    La mexicana y 19 silbantes más son nominadas por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, a la mejor árbitra.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Katia Itzel García, con gafete de FIFA.
    Imagen Mexsport.
    Katia Itzel García, con gafete de FIFA.

    La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) anunció a las 20 silbantes nominadas para recibir el Premio a Mejor Árbitra de Futbol, entre las que se encuentra la mexicana Katia Itzel García.

    García Mendoza ha consolidado una carrera sobresaliente en el arbitraje mexicano e internacional. En 2024, fue nombrada la sexta mejor árbitra del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

    Desde 1987 la IFFHS otorga estos galardones mediante un jurado compuesto por integrantes del instituto, pertenecientes a 120 países.

    Los resultados de la votación se darán a conocer después del 10 de diciembre de 2025. Logros y trayectoria destacada. Gafete FIFA desde 2019, lo que le ha permitido participar en torneos internacionales de alto nivel. Premio Nacional del Deporte 2024, uno de los máximos galardones en México para figuras del deporte. Participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, reafirmando su presencia en competencias de élite.

    Ha sido designada para arbitrar en: o Liga MX Varonil y Femenil, incluyendo finales de la Liga MX Femenil. o Mundiales juveniles, tanto en rama femenil como varonil. o Torneos de Concacaf, en ambas categorías.

    Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023, uno de los eventos más prestigiosos del fútbol femenino.

    Futbol

