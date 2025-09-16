Video La carrera es de tres, los árbitros mexicanos para el Mundial 2026

La carrera entre los árbitros mexicanos para llegar al Mundial 2026 está entre César Arturo Ramos, Katia Itzel García y Marco Antonio Ortiz de cara a una edición con 104 partidos a disputar y que por primera vez tendrá fase de Dieciseisavos de Final y que se desarrollará entre tres países sedes.

Desde la óptica de Arturo Brizio Carter, expresidente de la Comisión de Árbitros y mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, quien podría quedar fuera es ‘el Gato’ Ortiz, y dio sus argumentos a Francisco Arredondo en entrevista para TUDN.

“Está convertido en un gran árbitro y en FIFA confían en él. César ya fue a dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022) y le fue muy bien. Tenemos un árbitro que es César Ramos y con la calidad suficiente para poder pelear por la Final de la Copa del Mundo”.

Respecto a la politóloga Katia Itzel García, primera en dirigir una Copa Oro varonil en el verano pasado, sus pasos firmes en Liga MX e internacionalmente la avalan para asistir a la justa veraniega del próximo año.

“FIFA tiene una deuda pendiente con el arbitraje femenino en el torneo de hombres. Hay que recordar que en Qatar 2022 llevaron seis árbitras y nada más les dieron un partido, de 64; es el 2 por ciento. Tienen una deuda pendiente, por lo que es muy probable que Katia se pudiera colar”, indicó Arturo Brizio Carter a TUDN.

Marco Antonio Ortiz Nava, por su peso como silbante tiene un terreno ganado, pero sus actitudes en la cancha le restan posibilidades, indicó el expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

“Yo creo que Marco no tiene ninguna posibilidad, por el número de los demás árbitros del mundo que van y porque creo que con Marco no han sabido trabajar con él en el tema personal, se le tiene que hacer un trabajo psicológico, de ubicación.

“Un día platiqué con él de algo muy puntual, platicar con él y decir mis puntos de vista. Él me dijo que Durango era más conocido que el gobernador, entonces qué puede uno hacer con eso. Y lo respeto mucho porque es un grandísimo árbitro”.