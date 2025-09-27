    Mundial Sub-20

    La tripleta femenina mexicana será encargada de dirigir los destinos de un partido de la primera jornada de la justa mundialista juvenil.

    Erick Morales Baca.
    Para la primera fase del Mundial Sub-20 Chile 2025 se contará con presencia mexicana, pero no solamente de la selección, sino al centro de la cancha dirigiendo uno de los encuentros.

    Dentro de las designaciones arbitrales que dio a conocer la FIFA para la Jornada 1 de esta justa mundialista juvenil apareció la tripleta mexicana, encabezada por la reconocida árbitra Katia Itzel García.

    La tripleta mexicana, donde también se encuentran Karen Díaz y Sandra Ramírez será encargada de impartir justicia en el partido Italia vs. Australia, correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos.

    El partido se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en la ciudad de Valparaíso en la cancha del Estadio Elías Figueroa García.

    Díaz y Ramírez, forman parte de los nueve árbitros comisionados por FIFA del área de Concacaf, en el que resaltan como las únicas mujeres nombradas para el campeonato mundial.

    La Comisión de Árbitros le desea mucho éxito a nuestras árbitras en esta importante competencia internacional.

    Italia vs Australia:

    • Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025.
    • Estadio: Elías Figueroa Brander.
    • Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
    • Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
    • Árbitro Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramirez Alemán

