América Kanye West usa cancha del América para aterrizar helicóptero previo a concierto El rapero repetirá la maniobra tras su segundo y último concierto este sábado.

Video Kanye West aterriza en estadio de Liga MX para su concierto

El primer concierto de Kanye West en la Ciudad de México dejó una peculiar postal por la forma en que el rapero llegó a la Plaza de Toros donde ya lo esperaban más de 40 mil fanáticos.

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo Kanye aterrizó su helicóptero sobre la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América, para poder caminar lo menos posible al recinto taurino.

Y es que tanto el estadio como la plaza están separados por algunos metros, lo que facilitó al rapero su presencia en el concierto sin mucho alboroto ni contratiempos.

El sábado 31 de enero, Kanye West dará el segundo y final concierto en la capital mexicana antes de seguir con su gira del regreso.