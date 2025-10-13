El Club Universidad Nacional realizó este lunes la ceremonia de entrega de reconocimientos para 12 futbolistas de fuerzas básicas de Pumas, que forman parte de una nueva generación de egresados del Bachillerato a Distancia B@UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ceremonia estuvo encabezada por el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente del Club Universidad Nacional; acompañado por el Dr. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas; Mtro. Rodolfo Lara Ponte, coordinador de Vinculación, Desarrollo Humano y Capacitación del Club; Mtra. Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar de la UNAM; Dra. Guadalupe Vadillo Bueno, directora de Bachillerato a Distancia de la UNAM; la jugadora Karol Rodríguez Romero y el jugador Dayub Hage Lafarga, quienes representaron en el presídium a sus compañeros egresados.

La lista de futbolistas graduados la completan : Jonathan Flores Álvarez, Édgar Quintanar Sánchez, Guillermo Santana Castillo, Axel Trujillo Sáenz, Sebastián García Peralta, Diego Diddier Contreras Zarco, Jorge Ortiz López y Austin Vázquez Anguiano, también presentes en la ceremonia. Además, egresaron Dennis Ramírez Castillo y Johan Ocampo Escobar, ausentes en el evento por estar convocados con la Selección Mexicana Sub-18.

De esta generación de graduados, nueve ya iniciaron sus estudios de licenciatura en línea en la UNAM, en la carrera de Administración se encuentran inscritos Guillermo Santana, Axel Trujilllo, Dayub Hage, Dennis Ramírez y Austin Vázquez; en la carrera de Contaduría Johan Ocampo y Sebastián García; en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Diego Diddier Contreras; y en la carrera de Derecho, Édgar Quintanar.

"El Club se siente muy orgulloso de tener a las y los jóvenes Pumas que hoy son el presente en el alcance académico de bachillerato y que deseamos que incursionen en la licenciatura. Estoy seguro que la Universidad facilitará esos esfuerzos para que concluyan sus estudios", expresó Luis Raúl González, presidente de Pumas.

Con esta ceremonia, el Club Universidad Nacional fortalece su compromiso académico y deportivo con sus futbolistas de fuerzas básicas que pertenecen al programa de Bachillerato a Distancia de la UNAM.

En el ciclo escolar 2025-26 se encuentran inscritos 62 alumnos en el Bachillerato a Distancia de la UNAM, 13 mujeres y 49 hombres, de los cuales 42 son jugadores en activo de Pumas y 20 son exjugadores, estos últimos aunque ya no permanezcan en la institución, se les sigue brindando el programa.