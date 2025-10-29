    Juan Brunetta

    Juan Brunetta asegura que a Ángel Correa no le pesará el Clásico Regio

    El mediocampista de la UANL afirmó que este tipo de juegos siempre sse viven de forma diferente.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video En Tigres responden a Domènec Torrent al 'ningunear' el Clásico Regio

    Juan Brunetta sabe lo que un Clásico Regio de Liga MX genera y más de cara al Monterrey vs. Tigres de la Jornada 16 del Apertura 2025.

    En conferencia de prensa, el jugador argentino fue cuestionado sobre si piensa que sea un partido más como comentó Domènec Torrent hace unos días.

    "Son partidos diferentes, se dividen de manera diferente, la semana se palpita diferente, entonces creo que son partidos que se viven de manera diferente y que nosotros y la gente también lo vive de forma diferente, entonces creo que por ese lado lo vemos de esa forma".

    EL ESTRENO DE ÁNGEL CORREA EN EL CLÁSIC REGIO


    Acerca de que Ángel Correa vivirá su primer Clásico Regio y si esto le puede pesar, Juan Brunetta dejó en claro que es algo improbable por la experiencia en Europa.

    "Bueno, con respecto a Ángel (Correa), la verdad que él tiene mucha experiencia, un jugador que ha jugado muchísimos Clásicos en España y nada, creo que él sabe lo que significa el Clásico, que como dije recién, es un partido que todos queremos jugar, es un partido aparte, a mi forma de ver y a la forma de ver de nuestro equipo, así que lo queremos ganar".

    "No, creo que son partidos parejos los Clásicos. Rayados también tiene un buen equipo, como nosotros, son dos buenos planteles. No creo que la localía los haga favoritos, ni nosotros que vayamos de visita nos van a menospreciar. Ojalá que sea un buen partido y podamos ganar".

    Video La terrible semana que vivió Berterame tras un Clásico Regio

