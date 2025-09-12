    Jesús Corona

    ‘Chuy’ Corona confirma que su retiro será a fin de mes ante Cruz Azul

    El partido será el próximo 28 de septiembre, cuando los Xolos de Tijuana, su actual equipo, reciban a La Máquina en la Jornada 11.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Jesús 'Chuy' Corona anunció la fecha de su retirada.
    Imagen Manuel Velasquez/Getty Images
    Jesús 'Chuy' Corona anunció la fecha de su retirada.

    José de Jesús Corona pondrá fin a su carrera profesional el próximo 28 de septiembre, cuando Tijuana reciba a Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El guardameta de 44 años, actualmente tercer portero de Xolos, no ha tenido actividad en el torneo y decidió cerrar definitivamente una trayectoria de más de dos décadas.

    “No se ve regularmente que un equipo te deje retirarte de esta forma… La directiva encabezada por Jorgealberto Hank me lo ha permitido. Si se da este partido el 28 de septiembre marcaría el final de mi carrera, lo que me pone contento y motivado”, expresó.

    Corona, surgido del Atlas y debutante en 2003, reconoció que poner fecha a su despedida es un momento especial: “ Uno sabe cuándo inicia su carrera, sabe cuándo será el partido de su debut, pero no sabe cuándo será su retiro. Bueno, ya tenemos una fecha, será muy emotivo para mí. Después de 22 años hemos tomado la decisión”.

    El arquero defendió a Atlas, Tecos y principalmente a Cruz Azul, donde militó entre 2009 y 2023, conquistando 2 Copas MX, la Liga de Campeones de Concacaf 2013-14 y la medalla de oro olímpica en Londres 2012 con la Selección Mexicana.

    “Cruz Azul es el equipo con el que más estuve… Me honra que sea así la culminación. Será muy emotivo”, concluyó.

