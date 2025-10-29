Jorge Sánchez, jugador del Cruz Azul, rompió el silencio después de renovar su contrato con el conjunto de La Noria y confesó cuáles son incluso sus objetivos personales tras la extensión de contrato.

En entrevista exclusiva para TUDN, Jorge Sánchez enfatizó que se siente "privilegiado" por lograr su renovación con el conjunto de Cruz Azul y externó su agradecimiento.

PUBLICIDAD

"Muy contento, soy un privilegiado de ser parte de esta historia de Cruz Azul y recorrer mi tiempo a largo plazo, agradecido con la gente, la institución de Cruz Azul, desde que llegué me han arropado de una manera única, esperemos en Dios levantar más títulos y regresar ese cariño que me brindan".

Jorge Sánchez reiteró que el reto del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón no se mueve de conseguir el título de la Liga MX en este Torneo Apertura 2025 que entra próximamente a la Liguilla y no dudó en adjudicarse la etiqueta de 'equipo fuerte'.

"Tenemos un reto importante, es un objetivo de quedar en primer lugar, pero el mayor objetivo es levantar títulos y sería bueno de nuestra parte ir por secciones, quedar primer lugar es nuestro primer objetivo, llegar a la Final y ganarla, somos un equipo fuerte, sí, un rival a vencer, al fin y al cabo nuestro objetivo mayor es levantar el título".

El lateral también habló de sus retos personales y destaca el tratar de conseguir la anhelada convocatoria con la Selección Mexicana para el Mundial 2026.