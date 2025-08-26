    Jorge Bava

    Jorge Bava piensa que la MLS ya equiparó en nivel a la Liga MX

    El entrenador uruguayo, que pasó recientemente por el banquillo de León, considera que ambas son de las ligas más poderosas de América.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿MLS ya alcanzó a Liga MX? Jorge Bava suelta bombazo y enciende el debate

    Jorge Bava, director técnico que pasó hace poco por el León, piensa que la MLS ya equiparó a la Liga MX en cuanto a nivel y señaló los factores para que eso haya sucedido.

    En entrevista exclusiva con TUDN, el urguayo, que como jugador estuvo en el Atlas de México y en el Chicago Fire de la MLS, destacó la estructura con la que se maneja la Major League Soccer.

    Es que es una liga muy estructurada (la MLS), en la cual trabajan para mejorar permanentemente. Y bueno, scautean, planifican y eso hace que crezcan, sin duda. De un tiempo a esta parte la MLS se caracterizó por llevar a jugadores jóvenes, con proyección y sobre todo con la característica que quieren ellos para cada equipo y para cada modelo. Lo trabajan, lo prevén y creo que ahora eso tiene sus frutos”, apuntó el DT de 44 años de edad.

    Bava, que acaba de lograr el sexto título de su carrera como DT al quedar campeón con el Independiente Santa Fe de Colombia, afirma que, dejando a un lado a Brasil y Argentina, la Liga MX y la propia MLS son quizás las más fuertes de todo el continente americano

    Yo creo que la MLS y la Liga mexicana se emparejaron bastante. La MLS creció muchísimo. Creo que la Argentina, por más que exporte, es Argentina, son 40 millones, entonces si nosotros en Uruguay sacamos (futbolistas) con 3 millones, entonces hay mucho recambio. Se exporta, pero hay muchísimo recambio. Creo que siempre va a ser competitiva, independientemente de que a veces, en lo particular, no entiendo cómo se cómo se define y cómo se compite porque hay muchos cambios y es muy rara”, manifestó el charrúa.

    Pero sí, México ha incorporado jugadores de todos los países y muchos de nivel de selección entonces creo que eso agiganta la liga, hace que crezca el nivel y la hace una de las ligas más competitivas de América, sin duda”, puntualizó Bava.


