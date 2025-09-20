    Pumas UNAM

    JJ Macías habla con lágrimas tras anotar segundo gol con Pumas

    El delantero anotó su segundo gol con el Club Universidad y se mostró agradecido.

    Por:
    TUDN
    Video Al borde del llanto, JJ Macías habla tras su segundo gol al hilo

    JJ Macías reaccionó con lágrimas en los ojos tras marcar su segundo gol con Pumas en el empate con Tigres de la Jornada 9 de la Liga MX.

    El delantero mexicano elogió el trabajo en equipo y agredeció a sus compañeros por el buen arranque que ha tenido con Pumas tras una serie de lesiones que parecían obligarlo al retiro.

    "Sin palabras, creo que han sido años difíciles para mí, han sido años que me han puesto a prueba, bueno, estoy acá de vuelta, gracias a los que estuvieron conmigo, esto es simplemente gracias al equipo de trabajo

    "Todo es porque nos entendemos muy bien, gracias a mis compañeros, yo disfrutarlo porque es mi trabajo. Amargo el sabor de boca (por el empate) y prepararnos porque el martes viene un partido difícil.

    "Voy a dar lo mejor de mí y todo lo dejamos en manos de Dios y yo simplemente me voy a poner al servicio del equipo con mi máximo rendimiento y máxima entrega y esperemos en la cancha se sigan dando los resultados".

    Macías marcó su primer tanto con Pumas de penal en la jornada pasada ante Mazatlán y en la actual Jornada 9 ante Tigres tras haber ingresado cuatro minutos después en la recta final.

