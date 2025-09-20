Video Resumen | Pumas empata con Tigres con gol de JJ y penal fallado de Ramsey

Pumas y Tigres empataron 1-1 en la Jornada 9 del Apertura 2025 de Liga MX celebrado en Ciudad Universitaria.

A los 20 minutos, el árbitro estrenó el VAR tras los reclamos de los jugadores de Pumas por una posible mano del central Juan José Sánchez Purata al intentar despejar un tiro de esquina.

PUBLICIDAD

El VAR llamó al árbitro, quien tras algunos minutos señaló penal a favor de los universitarios. Aaron Ramsey se perfiló desde el manchón para intentar inaugurar el marcador en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, el galés envió su disparo demasiado abierto al costado izquierdo a pesar de que ya había engañado a Nahuel Guzmán.

A la media hora, Ramsey buscó redimirse ante la afición al avivarse en el mediocampo y disparar buscando techar a Nahuel, quien estaba muy lejos de su área. Para fortuna de Tigres, una vez más le falló la puntería al galés.

Para el segundo tiempo, la jugada con más peligro llegó hasta el 62' cuando Gorriarán salvó la portería de Tigres, con un Nahuel ya entregado al poste contrario, al tapar con su humanidad el potente disparo de Álvaro Angulo de fuera del área tras una serie de rebotes.

Pumas volvería a perdonar una jugada manifiesta de gol a 15 minutos del final con la llegada al área de Alan Medina. El jugador de Pumas ganó las espaldas a los centrales y cabeceó cruzado y con potencia. Pero el balón terminó yéndose por un costado del poste lejano generado el suspiro unísono de la afición.

Cuando parecía que no cairía el gol, José Juan Macías, quien había entrado cuatro minutos antes, tomó el balón en el área y en dos tiempos remató abajo para vencer a Nahuel y abrir el marcador haciendo estallar al Olímpico Universitario.