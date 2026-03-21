    Liga MX

    Jesús 'Tecatito' Corona se lesiona previo al Monterrey vs. Chivas

    El jugador del Monterrey muestra molestias en la pierna momentos antes de que arrancara el partido entre Rayados y el Rebaño Sagrado y es sustituido.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Drama en pleno calentamiento: 'Tecatito' es baja de último momento

    Las malas noticias regresan a las filas del Monterrey, ya que a punto de disputar su encuentro de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Chivas, una baja importante más, a las que ya tenían, se sumó a su plantel.

    De acuerdo a información del reportero de TUDN, Vladimir García, Jesús Corona, quien estaba contemplado como titular para enfrentar al Rebaño Sagrado, causó bajá debido a una posible lesión suscitada durante el calentamiento previo al encuentro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Atlético de San Luis vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Atlético de San Luis vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡EN VIVO! San Luis vs. León de la J12 del Clausura 2026 AQUÍ
    0:32

    ¡EN VIVO! San Luis vs. León de la J12 del Clausura 2026 AQUÍ

    Liga MX
    Drama en pleno calentamiento: 'Tecatito' es baja de último momento
    1:34

    Drama en pleno calentamiento: 'Tecatito' es baja de último momento

    Liga MX
    Monterrey vs. Chivas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Monterrey vs. Chivas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 12
    1 mins

    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 12

    Liga MX
    Esto pasa cuando Pumas llega mejor que América en tabla general
    1 mins

    Esto pasa cuando Pumas llega mejor que América en tabla general

    Liga MX
    Atlas y Querétaro no se hacen daño en el estadio Jalisco
    1 mins

    Atlas y Querétaro no se hacen daño en el estadio Jalisco

    Liga MX
    América busca acabar con la racha negativa que tiene como visitante en clásicos
    1 mins

    América busca acabar con la racha negativa que tiene como visitante en clásicos

    Liga MX
    América busca romper la sequía en los Clásicos de Liga MX
    3:58

    América busca romper la sequía en los Clásicos de Liga MX

    Liga MX

    Por el momento e l 'Tecatito' Corona sería baja para este duelo, luego de que súbitamente dejara da hacer el calentamiento debido a una molestia en alguno de los aductores y por tema muscular, por lo que de inmediato se decidió no arriesgarlo.

    Al notar la molestia, el cuerpo médico se le acercó para darle masaje, platicar con el jugador y, tras cierto intercambio de opiniones, Tecatito regresó a los vestidores con un rostro desencajado y para hacer mayores pruebas.

    Ante la molestia de Corona, el técnico de los Rayados, Nico Sánchez, se vio obligado a hacer cambios en su alineación titular, donde Cristian Reyes será quien tome su lugar para enfrentar al Guadalajara, sin embargo, Tecatito saltó con el equipo a la cancha y permaneció en la banca al iniciar el partido, por lo que todo podría responder a que sería precaución la decisión de no jugar.

    MÁS LESIONADOS EN RAYADOS

    Esta nueva lesión del 'Tecatito' Corona se suma a las bajas que ya tenía Monterrey de Jesús Canales e Iker Fimbres, quienes tampoco han podido tener actividad con los dirigidos por Nico Sánchez.

    A pesar de sus lesiones e imposibilidad de jugar, tanto Sergio Canales como Iker Fimbres estuvieron en el partido, incluso, el futbolista español estuvo en la banca junto a su hijo y se dio tiempo de repartir autógrafos a algunos niños que se acercaron desde la tribuna; mientras que el mexicano saltó a la cancha por algunos minutos con ayuda de muletas.

    Video Sergio Canales convive con sus compañeros antes del Monterrey vs. Chivas
    Relacionados:
    Liga MXMonterreyGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX