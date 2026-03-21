Liga MX Jesús 'Tecatito' Corona se lesiona previo al Monterrey vs. Chivas El jugador del Monterrey muestra molestias en la pierna momentos antes de que arrancara el partido entre Rayados y el Rebaño Sagrado y es sustituido.

Video Drama en pleno calentamiento: 'Tecatito' es baja de último momento

Las malas noticias regresan a las filas del Monterrey, ya que a punto de disputar su encuentro de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Chivas, una baja importante más, a las que ya tenían, se sumó a su plantel.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Vladimir García, Jesús Corona, quien estaba contemplado como titular para enfrentar al Rebaño Sagrado, causó bajá debido a una posible lesión suscitada durante el calentamiento previo al encuentro.

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Por el momento e l 'Tecatito' Corona sería baja para este duelo, luego de que súbitamente dejara da hacer el calentamiento debido a una molestia en alguno de los aductores y por tema muscular, por lo que de inmediato se decidió no arriesgarlo.

Al notar la molestia, el cuerpo médico se le acercó para darle masaje, platicar con el jugador y, tras cierto intercambio de opiniones, Tecatito regresó a los vestidores con un rostro desencajado y para hacer mayores pruebas.

Ante la molestia de Corona, el técnico de los Rayados, Nico Sánchez, se vio obligado a hacer cambios en su alineación titular, donde Cristian Reyes será quien tome su lugar para enfrentar al Guadalajara, sin embargo, Tecatito saltó con el equipo a la cancha y permaneció en la banca al iniciar el partido, por lo que todo podría responder a que sería precaución la decisión de no jugar.

MÁS LESIONADOS EN RAYADOS

Esta nueva lesión del 'Tecatito' Corona se suma a las bajas que ya tenía Monterrey de Jesús Canales e Iker Fimbres, quienes tampoco han podido tener actividad con los dirigidos por Nico Sánchez.

A pesar de sus lesiones e imposibilidad de jugar, tanto Sergio Canales como Iker Fimbres estuvieron en el partido, incluso, el futbolista español estuvo en la banca junto a su hijo y se dio tiempo de repartir autógrafos a algunos niños que se acercaron desde la tribuna; mientras que el mexicano saltó a la cancha por algunos minutos con ayuda de muletas.