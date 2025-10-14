Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, ventiló a Ignacio Ambriz al revelar que el técnico le pidió perdón para regresar al conjunto del León.

Aprovechando la vuelta de Luis Carrión al Real Oviedo, equipo del que Martínez es socio mayoritario, contó que en su momento Ambriz se equivocó al dejar a los Esmeraldas, pero que rectificó.

“Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y la iba a ser y le fue, olvídate. Vino al Huesca, le fue mal; luego fue al Toluca no le fue tan bien, después a Santos. Y ahora me pide otra oportunidad y me dice ‘presidente, le quiero pedir una disculpa, me equivoqué, el mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es el León’”, mencionó Jesús Martínez.

El primer proceso de Ignacio Ambriz al frente de León fue en el 2018 donde logró un subcampeonato en el Clausura 2019 y el título de liga del Guard1anes 2020.

Para después pasar por el Huesca, Toluca y Santos Laguna hasta regresar a los Esmeraldas para este Apertura 2025 donde busca recomponer el camino del equipo.

AMBRIZ RECONOCE MALAS DECISIONES

Tras su regreso al conjunto del León, Ignacio Ambriz, contó en entrevista para TUDN que en algunos momentos de su carrera le ganó la soberbia.

"Como todo entrenador tomas malas decisiones y hay momentos que la soberbia te gana porque en algunas veces apareces como candidato a selección pensando que ya lograste todo…Pero luego te vas llevando palos… después los resultados no te acompañan”, contó Ambriz.