Tras se nombrado como nuevo director técnico del León, en una nueva etapa, Ignacio Ambriz aseguró que tras las pláticas con la mayoría de los jugadores encuentra a un grupo unido y dispuesto a buscar resultados positivos.

"Lo ve uno de afuera y pareciera que el equipo perdió confianza, actitud, pero siempre he creído que cuando las cosas no están bien no puedes individualizar, tienes que ver el colectivo qué tan bien está, una gran mayoría me dice que el grupo está bien, hay una gran unión y en todos los equipos hay exigencia".

PUBLICIDAD

Al hablar sobre James Rodríguez, el jugador de más peso del equipo, Ambriz afirmó que el colombiano se muestra lleno de ambición y con ganas de ganar un título a lado de los Panzas Verdes.

"Por ahí decían que si iba a poder con él, aquí no se trata de poder, primero para mi es un ser humano al que tengo que saber llegarle mi forma de ser, fue con el que más pude extenderme en la plática que pude, él tiene ilusión quiere ser campeón, entonces simplemente es que todos lo entendamos. Yo lo veo bien, lo veo tranquilo y yo simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al futbol".

Al ser cuestionado sobre la evolución que ha tenido el balompié desde su salida de la institución en una primera etapa a este regreso, Nacho Ambriz fue crítico sobre la falta de precisión de las nuevas generaciones.