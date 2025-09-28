    Futbol

    Ignacio Ambriz es el más adelantado para ser nuevo técnico de León

    Ignacio Ambriz está a detalles de volver a ser técnico de León, directiva y entrenador se reúnen para lograr acuerdo.

    Por:
    TUDN.
    Video Este es el técnico que se perfila para llegar a León

    Ignacio Ambriz, campeón con el León hace cinco años, es el estratega más adelantado para regresar al banquillo esmeralda, tras la salida del argentino Eduardo Berizzo quien se hizo a un lado al sumar otro fracaso en el Apertura 2025.

    Ambriz y la directiva de León están en pláticas, en las próximas horas podrían lograr un nuevo acuerdo para que el mexicano regrese a dirigir a la Fiera, sin que sepan al momento los detalles.

    PUBLICIDAD

    León perdió el pasado viernes 0-2 ante FC Juárez para sumar su quinto descalabro en el torneo, situación que directiva y estratega analizaron para que Berizzo se hiciera a un lado. La Fiera ocupa la posición 11 de la tabla general, por lo que está afuera de la posibilidad de Play-In, cuando faltan siete partidos por disputarse.

    Ignacio Ambriz salió del cuadro esmeralda en el 2021 al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Dirigió brevemente en España y regresó a México a dirigir al Toluca.

    En el 2024 tomó las riendas del Santos Laguna, donde no tuvo buenos resultados y fue cesado.

    Más sobre Futbol

    2 min
    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    1 min
    Exfutbolista de Cruz Azul recuerda ‘amaño de partido’ ante Jaguares

    Exfutbolista de Cruz Azul recuerda ‘amaño de partido’ ante Jaguares

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Última hora: Canales operado en Rayados por esta razón

    Última hora: Canales operado en Rayados por esta razón

    1 min
    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    Relacionados:
    FutbolIgnacio AmbrízLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD