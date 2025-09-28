Ignacio Ambriz es el más adelantado para ser nuevo técnico de León
Ignacio Ambriz está a detalles de volver a ser técnico de León, directiva y entrenador se reúnen para lograr acuerdo.
Ignacio Ambriz, campeón con el León hace cinco años, es el estratega más adelantado para regresar al banquillo esmeralda, tras la salida del argentino Eduardo Berizzo quien se hizo a un lado al sumar otro fracaso en el Apertura 2025.
Ambriz y la directiva de León están en pláticas, en las próximas horas podrían lograr un nuevo acuerdo para que el mexicano regrese a dirigir a la Fiera, sin que sepan al momento los detalles.
León perdió el pasado viernes 0-2 ante FC Juárez para sumar su quinto descalabro en el torneo, situación que directiva y estratega analizaron para que Berizzo se hiciera a un lado. La Fiera ocupa la posición 11 de la tabla general, por lo que está afuera de la posibilidad de Play-In, cuando faltan siete partidos por disputarse.
Ignacio Ambriz salió del cuadro esmeralda en el 2021 al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Dirigió brevemente en España y regresó a México a dirigir al Toluca.
En el 2024 tomó las riendas del Santos Laguna, donde no tuvo buenos resultados y fue cesado.