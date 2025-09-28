Video Este es el técnico que se perfila para llegar a León

Ignacio Ambriz, campeón con el León hace cinco años, es el estratega más adelantado para regresar al banquillo esmeralda, tras la salida del argentino Eduardo Berizzo quien se hizo a un lado al sumar otro fracaso en el Apertura 2025.

Ambriz y la directiva de León están en pláticas, en las próximas horas podrían lograr un nuevo acuerdo para que el mexicano regrese a dirigir a la Fiera, sin que sepan al momento los detalles.

León perdió el pasado viernes 0-2 ante FC Juárez para sumar su quinto descalabro en el torneo, situación que directiva y estratega analizaron para que Berizzo se hiciera a un lado. La Fiera ocupa la posición 11 de la tabla general, por lo que está afuera de la posibilidad de Play-In, cuando faltan siete partidos por disputarse.

Ignacio Ambriz salió del cuadro esmeralda en el 2021 al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Dirigió brevemente en España y regresó a México a dirigir al Toluca.