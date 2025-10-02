    León

    ¡Fuerza, Nacho! Esta es la enfermedad que padece Ambriz y que le desfiguró la cara

    A muchos les llamó la atención la apariencia física del nuevo DT de León, pues su rostro se veía muy cambiado.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Qué le pasó a Nacho Ambriz en el rostro? Esto se sabe

    Ignacio Ambriz fue nombrado como nuevo director técnico de León para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX en sustitución de Eduardo Berizzo.

    Sin embargo, en su presentación como nuevo estratega de 'La Fiera', a muchos les llamó la atención la apariencia física de Nacho, especialmente la de su rostro pues se veía muy cambiado y eso desató diversos rumores.

    PUBLICIDAD

    Vladimir García, reportero de TUDN, explicó a qué se debe el llamativo cambio físico del mexicano: “Evidentemente tiene una inflamación, es muy notable. La información que tenemos en TUDN es que fue desafortunadamente fue una bacteria la que atacó el rostro de Nacho Ambriz, que desde hace ya algunas semanas está bajo tratamiento con un especialista”.

    “Hay por supuesto un panorama positivo para que en las próximas semanas, a más tardar un par de meses, todo vuelva a la normalidad y pues se elimine o expulse esta bacteria. Lo que pudiera ser un procedimiento normal en todos los hombres que tenemos barba o de pronto desenterrar algún vello puede desembocar en esta situación”, agregó.

    No se sabe con exactitud qué tipo de procedimiento se estaba realizando Nacho Ambriz, pero “ producto de un corte entró esta bacteria la cual ya le están combatiendo, así que se descarta que hay sido un tema estético” como se rumoró de parte de algunos aficionados.

    León vive un presente complicado

    León atraviesa un momento complejo en el Apertura 2025, ubicado a media tabla pero sin regularidad en su juego. Ante esta situación, el técnico que brilló con los Esmeraldas de 2018 a 2021 vuelve para rescatar al equipo.

    La falta de constancia y apenas dos victorias en siete jornadas recientes han generado presión interna, dudas en el vestuario y una creciente inconformidad entre los aficionados que exigen mejores resultados.

    Más sobre Liga MX

    1:18
    Luto en Tigres: Gorriarán y su esposa comparten triste noticia

    Luto en Tigres: Gorriarán y su esposa comparten triste noticia

    1 min
    Pumas calienta "Clásico" vs. Chivas y deja recadito al arbitraje

    Pumas calienta "Clásico" vs. Chivas y deja recadito al arbitraje

    1:35
    El ‘Loco’ Abreu quiere correr a Gilberto Mora de México

    El ‘Loco’ Abreu quiere correr a Gilberto Mora de México

    2 min
    Sergio Ramos es sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FMF

    Sergio Ramos es sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FMF

    1:19
    La exigencia interna en Toluca es constante, advierte Mohamed

    La exigencia interna en Toluca es constante, advierte Mohamed

    Relacionados:
    LeónIgnacio Ambríz

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD