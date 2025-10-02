Video ¿Qué le pasó a Nacho Ambriz en el rostro? Esto se sabe

Sin embargo, en su presentación como nuevo estratega de 'La Fiera', a muchos les llamó la atención la apariencia física de Nacho, especialmente la de su rostro pues se veía muy cambiado y eso desató diversos rumores.

Vladimir García, reportero de TUDN, explicó a qué se debe el llamativo cambio físico del mexicano: “Evidentemente tiene una inflamación, es muy notable. La información que tenemos en TUDN es que fue desafortunadamente fue una bacteria la que atacó el rostro de Nacho Ambriz, que desde hace ya algunas semanas está bajo tratamiento con un especialista”.

“Hay por supuesto un panorama positivo para que en las próximas semanas, a más tardar un par de meses, todo vuelva a la normalidad y pues se elimine o expulse esta bacteria. Lo que pudiera ser un procedimiento normal en todos los hombres que tenemos barba o de pronto desenterrar algún vello puede desembocar en esta situación”, agregó.

No se sabe con exactitud qué tipo de procedimiento se estaba realizando Nacho Ambriz, pero “ producto de un corte entró esta bacteria la cual ya le están combatiendo, así que se descarta que hay sido un tema estético” como se rumoró de parte de algunos aficionados.

León vive un presente complicado

León atraviesa un momento complejo en el Apertura 2025, ubicado a media tabla pero sin regularidad en su juego. Ante esta situación, el técnico que brilló con los Esmeraldas de 2018 a 2021 vuelve para rescatar al equipo.