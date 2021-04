Jesús Martínez asegura que muchos quieren dirigir al León

La negativa de Ignacio Ambriz para renovar contrato con León soprendió al propio Jesús Martínez , presidente del equipo quien aseguró que deseaban la continuidad del entrenador con un proyecto ambicioso como el que tiene el equipo por lo que no tiene claro por qué se dio esta situación, no obstante, aseguró que hay muchos que quieren llegar a ese banquillo por lo que espera una buena cantidad de llamadas aunque esperará a que temine el torneo para buscar al indicado.

“Pertenecemos a un grupo que buscamos la continuidad, creemos en los proyectos, metas y objetivos, afortunadamente los técnicos que han venido logran cosas importantes. Ninguno se ha quedado sin Liguilla y eso habla de un buen proyecto. Por qué no seguir en un proyecto que da mucho de qué hablar, seguro mi celular va a estar retumbando, porque ¿quién no quiere dirigir a este equipo? El día de mañana que lleguemos a al final y busquemos el Bicampeonato empezaré a buscar técnicos, hoy estamos enfocados en buscar el título”, dijo en conferencia de prensa.

El dirigente de los Esmeraldas explicó que negociaron durante mucho tiempo pero no lograron llegar a buen puerto e insistió en que no entiende la razón por la que no se extendió el vínculo que contemplaba al menos dos años más, aunque dejó claro que respeta la postura del estratega y de su representante.