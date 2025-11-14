De cara a enfrentar a la selección de Uruguay en duelo de preparación Rumbo al Mundial de 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló de uno de los jugadores que más expectación han generado, Armando González y la aportación que podría dejar.

"Lo vi en el microciclo que hicimos, lo seguí viendo en Liga, lo conozco desde que nació futbolísticamente y es un muchacho que te da gusto hablar con él, muy ubicado, que en el terreno de juego deja todo lo que tiene y que es mexicano, es goleador que están escasos".

PUBLICIDAD

Incluso, de cara al sorteo del Mundial de 2026, el Vasco comparó a La Hormiga con el máximo goleador del cuadro Tricolor, Javier Hernández, de quien recordó también tuvo la fortuna de debutar en el combinado nacional.

"Cayó por su propio peso a la convocatoria, ojalá tengamos tiempo para meterlo unos minutos, me tocó a mi también debutar a 'Chicharito' Hernández, partidos así de preparación y mira el carrerón que se aventó, sí me gustaría involucrarme en esta historia de Armando y lo que le viene que será algo muy bueno, seguro".

Con la cabeza puesta en Uruguay, selección ya clasificada al mundial, para Javier Aguirre, tanto Chicharito como Armando González tienen la cualidad del gol, que pocos jugadores tiene, misma que viene ayudada un poco de su linaje futbolístico.

" Hay paralelismo en sus carreras, por supuesto, hijos de futbolistas profesionales que de entrada eso es raro y tiene el don del gol, Javier lo tenía, le daban 15 minutos en Chivas y metía gol, con nosotros jugó 20 y metió gol, incluso en el Mundial, no inició y le metió gol a Francia, Armandito tiene eso, hay jugadores así, se tiene o no se tiene".

Finalmente, el estratega de la Selección Mexicana se mostró seguro de que 'La Hormiga' González muy pronto saldrá de la Liga MX para jugar fuera de México.