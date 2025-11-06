El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez causó revuelo en todo el mundo y el propio futbolista portugués reveló detalles íntimo.

Como parte de la entrevista otorgada a Piers Morgan, CR7 dio a conocer cómo fue que le propuso matrimonio a su pareja y madre de hijos.

PUBLICIDAD

El delantero del Al-Nassr que busca la marca de los 1,000 goles en su carrera, afirmó que todo se dio de una forma natural y poco planeada, ya que al inicio solo se trataba de un regalo normal.

"Fue algo curioso el pedirle matrimonio, porque ella me pidió un anillo para regalarle, porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita. Trabajé duro, y... finalmente, encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio’. Y eso es lo que hicimos.

"Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos tomó el teléfono y empezó a grabar. ‘Vaya, qué raro’. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a 'Gio', yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’"

"Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía. Aún no tenemos fecha de casamiento, pero espero que sea después del Mundial, con la copa", expresó Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo buscará el boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA de noviembre, en caso de conseguirlo, es muy probale que CR7 enfrente a la Selección Mexicana en marzo de 2026.