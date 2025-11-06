Alexis Vega se ha convertido en una de las figuras del Toluca y de la Liga MX, y para Jesús Gallardo aseguró que fácilmente su compañero podría jugar en Europa.

El defensor del Toluca aseguró catalogó a Vega como un crack y aseguró que con una rodilla puede romper la liga.

" Cagado de risa (jugar en Europa) y eso que tiene una rodilla mala…Fíjate que lo que le pasó a él, no sé si le comentaron, pero fue en el partido contra Tijuana que la rodilla se le inflamó le sacaron líquido y todo eso y creo que por estar compensando su rodilla fue que se lastimó la otra pierna, pero para mí Alexis es un crack que con una rodilla la rompe”, aseguró Jesús Gallardo.

GALLARDO ASEGURA QUE LOS MENTAL SERÁ CLAVE PARA EL MUNDIAL

Jesús Gallardo, defensa de la Selección Mexicana, sabe que jugar el Mundial en casa genera una presión, pero señaló que los jugadores tienen que saber manejar el tema psicológico para evitar desesperarse.

“Fíjate que me tocó jugar con la selección en el estadio Azteca y la verdad que la gente cuando quiere apoyar, obviamente se escucha el Azteca así, cabrón, pero si no estás haciendo las cosas muy bien, te dan te dan duro, pero bueno, es parte de él y cada jugador tiene que manejar obviamente lo psicológico y obviamente primero estar bien él preparado mental, física y futbolísticamente para demostrar al equipo”