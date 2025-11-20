Video La razón por la que la Liga MX afecta a la Selección Mexicana

De acuerdo con Jorge Ramos, relator, analista y periodista deportivo, dijo en Faitelson sin censura que uno de los factores por los que la Selección Mexicana no logra un alto nivel futbolístico es por el formato de la Liga MX.

“ El formato es uno de los responsables del bajo que nivel que estamos viendo en la Selección (Mexicana). Estos dos campeonatitos, así lo llamo yo, el Apertura y el Clausura… hoy se festejan campeonatos cuando antes había que correr 38 jornadas más una Liguilla. Hoy festean campeonatos de 17 jornadas. ¡No lo puedo creer, y dicen que son campeones!

“ El formato le hace muy mal al futbol mexicano y a la selección. A los jóvenes, que no hay paciencia para con ellos, y esto es una vergüenza, esto del Play-In”, indicó Jorge Ramos y secundado por David Faitelson, quien destacó el tiempo de descanso de los equipos mejores clasificados y que esperan en Cuartos de Final a los ganadores de los Play-In.

¿UN NUEVO FORMATO ES LO QUE NECESITA LA LIGA MX?

Jorge Ramos comentó en Faitelson sin censura una propuesta desde su punto de vista para que la Liga MX sea más competitiva y los equipos con mejor rendimiento y resultados en una temporada futbolística sean reconocidos y no se vayan con las manos vacías.

“ Es pan y circo, vamos a empezar por ahí. Pero hay algo que se podría hacer, que es darle beneficio para jugar por el gran campeón del año al mejor equipo que mejor haga las cosas a lo largo de las dos temporadas regular, el Apertura y el Clausura; el que haga más puntos, reconocérselo.

“Pero con este sistema de la Liguilla ya sabemos que está plagado de esta historia de que a las primeras de cambio se quedan afuera, no hay un reconocimiento para el equipo que desde el arranque hizo las cosas bien”, recalcó Jorge Ramos a David Faitelson.

“Lo que hay que hacer es enfrentar al campeón del Apertura, al campeón del Clausura, el ganador va con el campeón de la tabla anual. Si gana el primer partido, el de la tabla anual tiene la posibilidad de jugar otro partido.

“Si el que gana el partido es el de la tabla anual es el campeón, pero campeón de verdad en México y no este mamarracho que ya hace años venimos viviendo”, remató Jorge Ramos a horas del inicio de los Play-In del Apertura 2025 mientras que clubes como América, Cruz Azul y Chivas aguardan en los Cuartos de Final para comenzar la contienda por el título mexicano.