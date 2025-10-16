    México

    Gilberto Mora recibe espectaculares elogios de Antonio Mohamed

    El técnico de Toluca afirmó que el joven mexicano de apenas 16 años tiene calidad "sobrada".

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video "Sobrada, juega como adulto", elogios a Gilberto Mora de Antonio Mohamed

    El gran Mundial Sub-20 de Gilberto Mora que le valió ser observado por Real Madrid y Barcelona, fue tema de conversación con Antonio Mohamed en la mesa de Línea de 4 de TUDN.

    Como invitado especial, el entrenador del campeón Toluca en la Liga MX, no hizo más que deshacerse en elogios para el juvenil de 16 años , con todo y broma incluida cuando le toque enfrentarlo.

    PUBLICIDAD

    Mohamed, cuando fue cuestionado sobre si Gilberto Mora debiera estar o no en el Mundial 2026, no dudó ni un segundo en responder. En la misma entrevista aseguró que Alexis Vega tendrá una Copa del Mundo maravillosa.

    "Sobrada... está sobrada. Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada".

    El Turco resaltó que más allá de ponerle una responsabilidad mayúscula a Gilberto Mora de cara a la Copa del Mundo, se le debe considerar como alguien más del grupo, sin importar edad o talento.

    "Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana".

    Video ¿Profeta? Mohamed augura esto con Alexis Vega en el Mundial 2026

    Más sobre México

    1 min
    Se revela efusivo festejo de James Rodríguez tras golear a México

    Se revela efusivo festejo de James Rodríguez tras golear a México

    2 min
    Gilberto Mora maravilló al Real Madrid y Barcelona en el Mundial Sub-20

    Gilberto Mora maravilló al Real Madrid y Barcelona en el Mundial Sub-20

    2 min
    Chuy Corona revela cuál fue el mejor momento de su carrera

    Chuy Corona revela cuál fue el mejor momento de su carrera

    1:22
    ¿Fue su mejor momento? ‘Chuy’ lo dice claro y enciende el debate

    ¿Fue su mejor momento? ‘Chuy’ lo dice claro y enciende el debate

    2 min
    Indicador futbolero | FMF está por cerrar con Portugal

    Indicador futbolero | FMF está por cerrar con Portugal

    Relacionados:
    MéxicoGilberto MoraMundial 2026Antonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD