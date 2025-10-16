El gran Mundial Sub-20 de Gilberto Mora que le valió ser observado por Real Madrid y Barcelona, fue tema de conversación con Antonio Mohamed en la mesa de Línea de 4 de TUDN.

Como invitado especial, el entrenador del campeón Toluca en la Liga MX, no hizo más que deshacerse en elogios para el juvenil de 16 años , con todo y broma incluida cuando le toque enfrentarlo.

Mohamed, cuando fue cuestionado sobre si Gilberto Mora debiera estar o no en el Mundial 2026, no dudó ni un segundo en responder. En la misma entrevista aseguró que Alexis Vega tendrá una Copa del Mundo maravillosa.

"Sobrada... está sobrada. Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada".

El Turco resaltó que más allá de ponerle una responsabilidad mayúscula a Gilberto Mora de cara a la Copa del Mundo, se le debe considerar como alguien más del grupo, sin importar edad o talento.

"Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana".