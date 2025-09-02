El cierre de fichajes en la Liga MX está muy cerca de cerrarse y las posibilidades de que se den más movimientos entre los equipos para el Apertura 2025 aumentan para tratar de completar plantillas que los hagan conjuntos competitivos este semestre.

Uno de los rumores que han cobrado fuerza es el de la llegada del neerlandés Javairo Dilrosun a Tigres, pues el futbolista europeo regresó de la MLS tras cumplir su tiempo de préstamo con LAFC, pero no entra en los planes del equipo de André Jardine.

PUBLICIDAD

Guido Pizarro, director técnico de los felinos, habló sobre la posibilidad de que Javairo Dilrosun se sumara a sus filas para este mismo semestre, pues en la actualidad forma parte del equipo Sub-21 de las Águilas.

“Hay muchos nombres que salen, la directiva y nosotros estamos trabajando en conjunto para que sea lo mejor para el club a corto, mediano y largo plazo. Se verán las soluciones en estos 10 días.

“Sino, como digo siempre, muy conforme con el plantel, muy contento, iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos, pero bueno, quedan 10 días. Son nombres, no descarto, no veo posibilidades y estoy muy conforme con el equipo”, comentó Guido Pizarro este martes por la noche ante el receso de la Liga MX por Fecha FIFA.

Tigres reanudará actividad en el Apertura 2025 el 13 de septiembre frente al León para luego cumplir el partido que tiene pendiente con Chivas de la jornada 1.