Liga MX Gignac presume su mansión en Monterrey a medios de Francia previo a la Final El delantero de Tigres disputará una final más en su brillante carrera en Liga MX.

Video Gignac abre las puertas de su mansión y provoca la envidia en Francia

El canal de Francia, Téléfoot, visitó a Gignac en la Sultana del Norte para realizar un minidocumental de su día a día tras más de una década fuera de su país para afianzarse en el futbol mexicano y echar raíces en México.

El goleador francés abrió las puertas de su mansión que se encuetra en un terreno aislado del centro de la ciudad de Monterrey rodeado por un hermoso paisaje montañoso y muchas amenidades.

El lujoso terreno incluye una gigantesca piscina con una pantalla igual de grande, una cancha de futbol con todo y gradas, una cancha de tenis, una de basquetbol, otra pisicina para relajarse, una zona de juegos para sus hijos y un gigantesco tobogán.

Gignac menciona que él mismo diseñó el trazado del terreno y cada una de las amenidades de su mansión, donde pasa la mayoría del tiempo acompañado de su familia.