    Gignac presume su mansión en Monterrey a medios de Francia previo a la Final

    El delantero de Tigres disputará una final más en su brillante carrera en Liga MX.

    André-Pierre Gignac abrió las puertas de su mansión en Monterrey luego de avanzar con Tigres a una final más en su brillante carrera en la Liga MX tras la victoria ante Cruz Azul en el Volcán el fin de semana.

    El canal de Francia, Téléfoot, visitó a Gignac en la Sultana del Norte para realizar un minidocumental de su día a día tras más de una década fuera de su país para afianzarse en el futbol mexicano y echar raíces en México.

    Liga MX

    El goleador francés abrió las puertas de su mansión que se encuetra en un terreno aislado del centro de la ciudad de Monterrey rodeado por un hermoso paisaje montañoso y muchas amenidades.

    El lujoso terreno incluye una gigantesca piscina con una pantalla igual de grande, una cancha de futbol con todo y gradas, una cancha de tenis, una de basquetbol, otra pisicina para relajarse, una zona de juegos para sus hijos y un gigantesco tobogán.

    Gignac menciona que él mismo diseñó el trazado del terreno y cada una de las amenidades de su mansión, donde pasa la mayoría del tiempo acompañado de su familia.

    El legendario goleador francés buscará su sexto título de Liga MX con Tigres ante un Toluca que también quiere hacer historia con el primer bicampeonato en torneos cortos de su historia.

