Henry continuó: “Llega André y le puso alegría; el primer video que nos pone cuando nos reúne es de un entrenador de básquetbol que consiguió tres campeonatos seguidos en olímpicos y dice ‘esto es a lo que tenemos que apuntar porque lo más difícil no es ganar la primera, sino mantenerse ganando’ ”.

Martín considera que la clave para que América ganara tres campeonatos consecutivos, además de la llegada de Jardine, es que no hay ninguna clase de ego en la plantilla.

“Nosotros no habíamos ganado nada, era como de ‘¿cómo ganamos la primera? ¿cómo le hacemos?’ Lo que ayudó mucho es que hay una hermandad entre los jugadores; no hay envidias, no hay egocentrismo y eso es lo más difícil en el futbol profesional. El ego es lo que termina matando un equipo”, señaló.