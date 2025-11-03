Jaime Lozano tunde a jugadores del Pachuca tras perder vs. Chivas

Jaime Lozano lanzó dura crítica a los jugadores del Pachuca tras perder en casa ante Chivas (0-1) en la Jornada 16 y dejar escapar el boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Al término del partido disputado en el Estadio Hidalgo, el técnico de los Tuzos aseguró que sus pupilos estuvieron “muy por debajo” del nivel y reconoció que el Guadalajara, que ganó con un golazo de la 'Hormiga' González al minuto 71, los superó “en muchas cosas”.

“El día de hoy un poco de lo mismo que nos ha pasado como locales, un partido en el que nos superaron, no solamente en el marcador, en muchas cosas. Tenemos que darle la vuelta rápido, aprender de esto. Me parece que es distinto cuando no se dan las cosas a como cuando juegas contra Cruz Azul, Tigres… hoy nuevamente el equipo estuvo muy por debajo”, declaró.

Con la derrota, Pachuca se estancó en la octava posición de la tabla con 22 puntos y se quedó sin posibilidades de calificar directo a los Cuartos de Final, pues Chivas, quien previo a la Jornada 17 ocupa el sexto lugar, llegó a 26 puntos.

“La intención de nosotros no es entrar a un Play-In y ver qué pasa, creemos que estamos para cosas más importantes, pero tenemos que ser mucho más estables. Para mí es un tema mental el que pasa con nosotros.

“Hoy hubo mucha desconfianza en algunos jugadores y se notó. Chivas venía con una gran inercia, aprovecharon sus oportunidades y se llevaron una victoria merecida”, sentenció el Jimmy Lozano.

Los Tuzos cierran la fase regular del Torneo Apertura 2025 visitando a Santos Laguna le próximo domingo 9 de noviembre.