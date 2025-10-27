"Tipo entrañable, tipo de los que logró conjuntar personalidades difíciles en su momento, era un equipo de pesos pesados y llegar a juntar un grupo que terminó extrañando, es de las cosas importantes, al Pelado lo vamos a recordar por la lección de vida que nos dio como persona y como jugador".

Durante su participación en Línea de 4 de TUDN, quien fuera pupilo del estratega durante su exitoso paso por el Necaxa, afirmó que el controvertido estratega era como un padre futbolístico para él.

"Sí (padre futbolístico), tenía cosas inesperadas, era un señor del futbol, papá, hermano, tío, como quieras llamarlo, le bajó el mundo a todos con un calidad extraordinaria y eso es raro en el futbol".

Ante esto, Ivo Basay contó una de las grandes anécdotas que vivió bajo la dirección técnica de Manolo Lapuente, misma que lo puso al borde de la lágrima al recordar esos grandes momentos.