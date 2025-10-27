Ivo Basay narra conmovedora anécdota bajo el mando de Manuel Lapuente
Quien fuera pupilo del técnico durante su paso por los Rayos del Necaxa cuenta una de las historias que más lo marcó desde que se conocieron.
El fallecimiento del ex técnico Manuel Lapuente fue un suceso que cimbró en el futbol mexicano, miembros de todos los equipos lamentaron su partido, pero a sus amigos más cercanos fue a los que más conmovió, tal fue el caso de Ivo Basay.
"Tipo entrañable, tipo de los que logró conjuntar personalidades difíciles en su momento, era un equipo de pesos pesados y llegar a juntar un grupo que terminó extrañando, es de las cosas importantes, al Pelado lo vamos a recordar por la lección de vida que nos dio como persona y como jugador".
Durante su participación en Línea de 4 de TUDN, quien fuera pupilo del estratega durante su exitoso paso por el Necaxa, afirmó que el controvertido estratega era como un padre futbolístico para él.
"Sí (padre futbolístico), tenía cosas inesperadas, era un señor del futbol, papá, hermano, tío, como quieras llamarlo, le bajó el mundo a todos con un calidad extraordinaria y eso es raro en el futbol".
Ante esto, Ivo Basay contó una de las grandes anécdotas que vivió bajo la dirección técnica de Manolo Lapuente, misma que lo puso al borde de la lágrima al recordar esos grandes momentos.
"Teníamos un grupo avanzado cuando llegó a Necaxa que era de 10 o 12 jugadores y por costumbre después de la cena era una copa de vino, de repente se para Manolo, como a 20 metros, y alguien tuvo la mala ocurrencia de ocultar el vino, nos carajeó y nos dio una lección, le dijo al mesero del hotel traeme dos o tres botellas más que esto va para largo, de futbol hablamos poco, pero ahí entendimos lo que era su forma de ser y cómo iba a manejar un grupo difícil".