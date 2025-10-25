Video La gran polémica que generó Manuel Lapuente cuando dirigía al América

Los panelistas de Línea de 4 recordaron algunas polémicas y anécdotas de Manuel Lapuente tras la noticia de su muerte a los 81 años de edad.

Eduardo Luna, talento de TUDN, recordó aquella vez que Manolo Lapuente generó polémica como entrenador de América en plena rueda de prensa.

"No hay dirigido que él ha tenido que no se manifieste de gran manera de Manuel Lapuente y todas sus enseñanzas, y que por supuesto también generó polémica como cuando en aquella ocasión dirigiendo al América dijo, 'si quieren espectáculo, váyanse al circo', y todo lo que terminó levantando alrededor. Descanse en paz el gran hombre de la boina".

" No hay título obtenido por Manuel Lapuente que no haya generado emoción, porque fue emocionante el título del Puebla, fue emocionante el título del Necaxa, el del América después de tantos años de no lograrlo".

Y es que Manuel Lapuente rompió la sequía de títulos del América que se había prolongado casi 13 años en el futbol mexicano, además de haber conseguido dos títulos con Puebla y un Bicampeonato con Necaxa.

LA IMPENSABLE ANÉCDOTA DEL DEBUT DE LAPUENTE COMO FUTBOLISTA

Paco González, comentarista de TUDN, reveló la anécdota que nadie supo hasta el día de hoy del debut de Manuel Lapuente como futblista profesional.

"Previo al Mundial del 98 tuve la fortuna de entrevistarlo en Monterrey y él debuto como jugador en Monterrey. Íbamos caminando sobre el tartán (del estadio tecnológico) y le dije que me contara una anécdota que nadie supiera de él.

"Aquí iba yo saliendo del vestidor el día que iba a debutar, nos sacaron a calentar y yo iba muy nervioso porque era mi debut, iba tan nervioso que se me atoró la punta del pie en un fierro (de la cancha).

"Me dobló el tobillo y lo tenía como un melón. ¿Tú crees que le iba a decir al entrenador que no iba a jugar? Jugué el partido de mi debut con el tobillo hinchado".